Lazio, sogno Champions quasi in frantumi: a Monza finisce 2-2

Si complica terribilmente la corsa Champions League della Lazio. Fino al 90' i biancocelesti erano davanti all'Atalanta e a un solo punto dalla Roma. Non hanno fatto i conti con Milan Djuric, letale una volta e poi una seconda quando la squadra pregustava i tre punti. Monza che si conferma arbitro inflessibile nella corsa al massimo torneo continentale: i brianzoli già nelle scorse settimane avevano fermato la corsa del Bologna.

Igor Tudor per questa sfida delicata si affida nuovamente a Ciro Immobile. Il capitano non giocava titolare dal derby dello scorso 6 aprile. Ripaga la fiducia del tecnico dopo 7 minuti con un tap-in da vero opportunista dell'area di rigore: tiro di Kamada, Di Gregorio devia sulla traversa, la palla torna in campo col centravanti che è più lesto di tutti e infila la zampata vincente. Non segnava da quasi 3 mesi, precisamente dalla notte di San Valentino contro il Bayern in Champions League mentre per il campionato bisogna risalire al 10 febbraio a Cagliari.

Monza pericoloso in più di un'occasione, con Pessina e soprattutto Bondo, incapace di sfruttare di testa un bel traversone di Carboni. Da parte dei biancocelesti il clima si fa elettrico al 32': Tudor tra lo stupore di tutti, toglie dal campo Zaccagni. Nessun problema fisico, ma un giallo rimediato che non lascia tranquillo il croato. Al suo posto Casale (che si farà ammonire due minuti dopo) e l'attaccante abbandona il campo evitando di incrociare lo sguardo con l'allenatore.

Monza che non ci sta e la riprende al 73': Donati sale sulla destra e premia l'inserimento di Pessina, che di testa trova la grande respinta di Mandas. Tap-in di Djuric e rete dell'1-1 inizialmente annullata per presunto fuorigioco. L'intervento del VAR evidenzia invece la regolarità dell'azione.

Entrato a gara in corsa, Vecino si traveste da uomo provvidenza, con la collaborazione della difesa monzese in vena di regali. Clamoroso errore difensivo di Donati che si rivela un assist per l'incredulo uruguayano che si ritrova davanti a Di Gregorio e lo infila in uscita: 1-2 all'84'. Tutto fatto? No, perché da un traversone di Pessina c'è Djuric che sembra prendere l'ascensore, salta più in alto di Romagnoli e di testa supera Mandas: 2-2 al 91'. Beffa terribile.

Con questo risultato per i biancocelesti si mette davvero male. Ci sono ancora 9 punti in palio contro Empoli, Inter e Sassuolo. Ma tutto dipenderà da eventuali cadute di chi sta davanti.