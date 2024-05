Conceiçao in orbita rossonera: il suo palmares con il Porto

Sergio Conceiçao è il nome che avanza in casa rossonera. Nelle ultime ore il profilo dell'allenatore del Porto è emerso con maggiore forza dalla lista dei candidati in lizza per un posto sulla panchina del Milan, anche grazie al lavoro del suo agente Jorge Mendes che lo sta sponsorizzando, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina. Qualche novità in più potrebbe arrivare a inizio settimana quando il portoghese si incontrerà con il nuovo presidente dei dragoes Villas Boas e parleranno del futuro insieme.

A livello generale Conceiçao è un profilo convincente, anche ai tifosi potrebbe piacere: non è Conte ma non è neanche Lopetegui, si tratta di un allenatore di grande esperienza internazionale e con un ottimo palmares negli ultimi sette anni di Porto. Con il club lusitano, Conceiçao ha vinto 10 trofei. Per tre volte il campionato, per tre volte la Coppa di Portogallo, per tre volte la Supercoppa di Portogallo e in una occasione la Coppa di Lega portoghese.