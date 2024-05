Capello su Martinez: "Leao titolare fisso in nazionale da quando è c.t. del Portogallo"

La ricerca del nuovo allenatore del Milan, continua. Dopo la rottura con Julen Lopetegui che sembra oramai intenzionato ad accettare la corte del West Ham in Premier League, il nome che avanza è quello di Sergio Conceiçao ma non è l'unico candidato sulla lunga lista di papabili allenatori stilata dal Milan. Ci sono anche altri nomi come quello di Paulo Fonseca o come quello di Roberto Martinez, Mark van Bommel o Roberto De Zerbi. Da via Aldo Rossi valutano i pro e i contro, sotto ogni aspetto. Sulla Gazzetta dello Sport l'ex Fabio Capello viene intervistato e offre la sua visione su ciascuno di questi tecnici.

Le parole di Capello su Roberto Martinez: "Se parliamo di esperienza internazionale, ecco un altro profilo che risponde ai requisiti richiesti dal Milan. Prima di allenare Portogallo e Belgio, Martinez ha allenato in Inghilterra e ha fatto bene: ha vinto la FA Cup con il Wigan, un club che non aveva mai vinto nulla, e poi ha divertito con l’Everton, sfiorando la Champions e finendo davanti a Manchester United e Tottenham in Premier. Lukaku è esploso con lui, il suo Belgio ha divertito ed è salito sul podio al Mondiale 2018. Da quando è diventato c.t. del Portogallo Leao è diventato un titolare fisso anche in nazionale. Lavorare con Martinez al Milan potrebbe stimolare Leao ad alzare l’asticella".