Braida: "Yamal sarebbe piaciuto molto a Berlusconi"

Ariedo Braida, storico ex dirigente del Barcellona, ha parlato in un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss: “Inter-Barcellona è stata una partita molto dispendiosa e le energie a fine stagione non abbondano. Però una vittoria di questo tipo ti dà quell’energia mentale che serve per proseguire al meglio", ha dichiarato proiettandosi al campionato.

Un campionato che al momento vede il Napoli in testa e con la strada in discesa verso lo Scudetto: serviranno 7 punti nelle ultime tre giornate contro Genoa, Parma e Cagliari per averne la certezza aritmetica. Azzurri trascinati da Scott McTominay, sul quale si sofferma lo stesso Braida: "Mi sembra un giocatore che esprime un calcio sia difensivo che offensivo, poi segna anche tanti gol, quindi complimenti. Chi ha avuto l’occhio per questo giocatore ha un merito enorme. Sembra sia arrivato dal nulla ma che abbia un carattere ed una struttura fisica importante. Complimenti al Napoli, McTominay è un giocatore decisivo".

Infine due battute su Lamine Yamal, fenomeno messosi in mostra anche ieri a San Siro, pur senza entrare nel tabellino: "Yamal? A Berlusconi sarebbe piaciuto molto, lui si innamorava di giocatori del genere. Per chi ama il calcio Yamal è l’espressione massima di tecnica, velocità ed intelligenza calcistica. Ha la magia, è un brillante puro, rarissimo”.