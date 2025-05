Europa League, i verdetti della serata: Tottenham e Manchester United in finale

vedi letture

Ha pesato molto il risultato (3-1) dell'andata all'Hotspur Stadium nell'economia della qualificazione alla finale di Europa League, ma alla ine il Tottenham si dimostra nettamente superiore al Bodo/Glimtnel doppio confronto in semifinale. I norvegesi, matador della Lazio ai quarti, vengono eliminati una volta per tutte con il 2-0 siglato in Norvegia grazie alle firme di Solanke-Pedro Porro. Evitato il disastro stagionale e staccato il pass per la finale di Bilbao da Ange Postecoglou, che potrà giocarsi per la prima volta in due anni un trofeo con gli Spurs. Di fronte si ritroverà il Manchester United.