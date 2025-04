Brambati è sicuro: "Con Conte o Allegri questo Milan avrebbe lottato per lo scudetto"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. Questo un estratto delle sue parole:

Milan, ha parlato Scaroni. Che ne pensa?

"Continuo a sottolineare che avevo voci che non si guardavano neanche in faccia Furlani e Ibrahimovic. Non capisco perché continuino a smentire allora. E dire che per il Milan non è una stagione negativa, allora vale tutto. In Champions doveva essere agli ottavi se non sbagliava quelle due partite. E avrebbe avuto un derby da giocare, e che potevi anche passare. Non sono d'accordo assolutamente con le parole di Scaroni".

Come ds si parla di Tare, che non ha voluto dire nulla in merito. Ma ha detto altro relativamente al Milan

"Per me intende dire che con Allegri o Conte questa squadra avrebbe lottato per lo Scudetto, e ne sono convinto anche io. La rosa del Milan, completata poi a gennaio, poteva lottare per il titolo. E' stata fatta una buona campagna di gennaio, ma con uno di quei due allenatori da inizio anno avrebbe sicuramente partecipato alla lotta Scudetto. E Leao con questi tecnici renderebbe molto di più".