Brambati: "Per me ha aggiunto tanta qualità davanti il Milan e dietro ha messo un po' di esperienza"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà.

L'ha delusa la Roma?

"Sì. Mi aspettavo qualcosa di più da Ranieri, che è un vecchio volpone e si è fatto sorprendere da un allenatore comunque bravo. Non ho capito perché Dovbyk in panchina. Secondo me il Milan dietro soffre, levare un giocatore di quel genere li hai facilitati. E poi Dovbyk fa una bella coppia con Dybala. Poi non so se non stava benissimo. Ho visto la partita del Napoli e sono stati fuori Dybala, Dovbyk, Hummels, Pellegrini, poi li ritrovo fuori anche qui la maggior parte. Perché? Me li aspettavo in campo, pensavo li avesse preservati per questa sfida. Poi magari avrà i suoi motivi, però sono rimasto deluso".

Joao Felix può far pensare a una cessione di Leao in estate?

"C'è chi dice che lo ha voluto Conceicao. Io penso di no, Mendes ha fatto il suo giochino, magari con Conceicao complice. Per me è un modo per metterlo in mostra. E' un giocatore con tanta qualità non espresse, stava per perdersi. Mi ha deluso per esempio Zaniolo, che ha avuto l'occasione con l'Atalanta e Gasperini, ma questo gli ha detto di cercarsi un'altra piazza. Joao Felix ha talento, ma a volte si perde. Per me ha aggiunto tanta qualità davanti il Milan e dietro ha messo un po' di esperienza".