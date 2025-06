Branchini sul Milan: “Bisogna cambiare alcuni approcci nei confronti dei calciatori e dell'ambiente"

“Mi auguro che la società abbia fatto questa scelta sapendo che, oltre a cambiare qualche pedina, bisogna cambiare alcuni approcci nei confronti dei calciatori e dell'ambiente”. E’ il commento di Giovanni Branchini a Radio Rai, agente di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico rossonero dopo 11 anni.

Branchini non si dice preoccupato per la presenza di Zlatan Ibrahimovic: “Nell'organigramma del Milan non mi risulta che ci sia il nome di Ibrahimovic con un ruolo specifico. Ibra è un consulente di Redbird, ma al Milan tutti si sono resi conto che c'è bisogno di univocità, di intesa, di un qualcosa che negli ultimi mesi è mancato”.