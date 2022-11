Brasile, il ct Tite: "Neymar tornerà a giocare in questo Mondiale"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Ho già in mente la squadra che giocherà domani, ma per abitudine la rendo nota solo quando si sta per andare in campo. Comunque vedremo se dovrò modificare le caratteristiche di qualche mio atleta. Eder Militao ha già giocato da laterale destro, Dani Alves è più un costruttore di gioco. Chi al posto di Neymar? io dico che sta venendo fuori una generazione che è impressionante. Morale della favola? Non vi dico la formazione". Così il ct del Brasile Tite alla vigilia della sfida con la Svizzera. Inevitabile la domanda sulle condizioni di Neymar. "Non mi sono reso conto subito di ciò che era accaduto - dice Tite -. Comunque, anche se dal punto di vista clinico non sono il più indicato a parlare, credo che sia lui che Danilo torneranno a giocare in questa Coppa. Intanto è meglio andare avanti giorno per giorno". Sì, ma chi giocherà al posto di O Ney? "Potrete vedere una finta di Antony, un assist di Vinicius, la creatività di Richarlison al momento di finalizzare - risponde -, un bel colpo di testa di Pedro e Gabriel Jesus che già contro la Serbia avrebbe potuto segnare. Rodrygo? quando corre sembra che lo faccia con il pallone attaccato al piede". (ANSA).