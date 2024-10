Brocchi: "Con un risultato diverso nella finale di Coppa Italia tra Milan-Juventus nel 2016 sarebbe sicuramente cambiato qualcosa"

vedi letture

Lunga intervista di Cristian Brocchi, ex tecnico di Milan, Brescia, Monza e Vicenza ai microfoni di Radio Serie A. Al centro dell'attenzione proprio il via della sua carriera da tecnico, subito sulla panchina del club rossonero al quale erano legati i maggiori successi ottenuti nel percorso da calciatore.

Questo il passaggio sulla fine della sua esperienza sulla panchina del Diavolo:

"Con un risultato diverso nella finale di Coppa Italia tra Milan-Juventus nel 2016 sarebbe sicuramente cambiato qualcosa, perché quando vinci qualcosa cambia.

Se Berlusconi non avesse venduto il Milan, io magari avrei continuato anche la stagione successiva: avevo già fatto le convocazioni per il ritiro e fatto il programma delle amichevoli. Poi, proprio in quel momento, Berlusconi vende il Milan. Se l'avesse venduto un mese dopo, io probabilmente avrei continuato. Abbiamo però visto altri allenatori che hanno vinto, mi viene in mente il mio amico Andrea Pirlo, ma che nonostante questo, non sono rimasti".