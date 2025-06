Brocchi: "Se Tare ha preso Modric, è per un discorso tecnico ma anche per mettere una certa mentalità dentro lo spogliatoio"

Presente a Firenze fra gli ospiti della manifestazione Pitti Uomo, Cristian Brocchi ha parlato di tanti temi legati all'attualità del calcio italiano toccando anche il tema legato alla scelta dell'Italia di puntare su Rino Gattuso e sul nuovo corso del Milan, club di cui è stato sia giocatore che allenatore:

La Nazionale ha scelto Gattuso per la panchina dopo l'addio a Spalletti... Cosa ne pensa?

"Spero possa portare le caratteristiche che ha sempre avuto in carriera: attaccamento alla maglia, voglia di giocare in Nazionale. Io sento tanti discorsi sul disinnamoramento della maglia azzurra... mi sembra assurdo".

Allegri è la persona giusta per riportare il Milan in Europa?

"Per me la persona giusta è Tare, Allegri di conseguenza è un tecnico il cui curriculum parla da sé. In questi anni si è parlato molto del suo modo di giocare ma le chiacchiere stanno a zero. Lui può rimettere a posto un ambiente che ha avuto tantissimi problemi. Modric? Se Tare lo ha preso è per un discorso tecnico ma anche per mettere una certa mentalità dentro lo spogliatoio. A me quando mi portò alla Lazio la prima cosa che mi chiese è di portare dentro la squadra la mentalità vincente che c'era al Milan".