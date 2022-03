Bucchioni: "I problemi del calcio italiano sono evidenti, dai settori giovanili alla mancata riforma dei campionati"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Enzo Bucchioni, noto giornalista italiano, è intervenuto ai microfoni di Calcissimo, trasmissione che va in onda su Top Calcio 24, per parlare del fallimento dell’Italia nella corsa a Qatar 2022. Bucchioni ha detto: “I problemi del calcio italiano sono tanti ed evidenti, dai settori giovanili alla mancata riforma dei campionati. Roberto Mancini, grazie alla sua bravura, era riuscito a mettere insieme un gruppo di giocatori dandogli grande energia. Aveva creato una magia, poi però è arrivata questa batosta. Gabriele Gravina dovrebbe dimettersi e non lo ha fatto, stessa cosa Mancini. Ma conosco il CT e lui si sarebbe dimesso, ma Gravina glielo ha impedito perché sennò sarebbe crollato anche lui. Qui siamo di fronte non solo al fallimento dell’Italia ma dell’intero calcio italiano”.