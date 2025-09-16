Bucchioni: "Il Milan ha grosse potenzialità. Ci fosse davanti l'attaccante che ha chiesto Allegri..."

Nel suo editoriale su TMW, Enzo Bucchioni ha parlato così di Milan-Bologna: "Che il Milan ha personalità, sa cosa deve fare in campo, difende da squadra e riparte negli spazi con velocità e fisicità. Ci fosse davanti l’attaccante che Allegri ha chiesto inutilmente, con le caratteristiche giuste, anche ieri sera forse i rossoneri avrebbero faticato meno a fare gol. Gimenez le occasioni le ha avute, ma non è sereno e s’è spento sul palo.

Milan allegriano, dicevamo. Contro un Bologna organizzatissimo e sempre bello a vedersi, l’allenatore rossonero ha pensato la sua partita con tre difensori, sei giocatori in mezzo al campo e Gimenez davanti. Grande densità, recupero palla basso e grandi folate in avanti con stantuffi come Loftus Cheek e Rabiot (grande impatto) a supportare Gimenez, ma s’è sganciato anche Fofana quando ha trovato spazi, gli esterni ad accompagnare l’azione e Modric a suggerire. In fase di non possesso, invece, il più classico di 4-4-1-1.

Il gol è arrivato nel momento in cui la partita stava virando verso il Bologna con il Milan un po’ stanco. E’ stato un capolavoro di essenzialità, una ripartenza perfetta. Modric ha recuperato nella sua metà campo, ha messo in movimento Loftus che dritto per dritto, con la sua potenza, ha portato palla fino al limite dell’area del Bologna e servito sulla sinistra dove è arrivato Modric che ha calciato in corsa. E’ il quinto quarantenne che va in gol nella storia del nostro campionato. Complimenti.

E’ chiaro che il Bologna è sembrato più squadra, e gli esteti avranno sicuramente da ridire, ma questo Milan funziona eccome, i principi di gioco sono chiari e recepiti. La Cremonese è lontana. I giocatori di grande personalità e fisicità del Milan sono gli interpreti giusti per questo calcio.

E pensate che manca Leao: il lavoro di Gimenez da unica punta lo può fare bene. E’ rimasto in panchina uno come Pulisic e Nkunku quando è entrato non mi è sembrato male. Segnatevelo il Milan, ha grossa potenzialità. Non sarà il Napoli dell’anno scorso, ma segnatevelo. Ieri sera, unico problema l’infortunio al polpaccio fragile di Maignan, tutto da valutare. L’espulsione di Allegri (aveva ragione) invece fa parte di quello che è andato in scena. E’ carico, c’è la sua firma, vuol dire che ha visto una squadra già sua".