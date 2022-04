Bucchioni: "Milan, Origi sarebbe un ottimo affare. La pista Renato Sanches si è un po' raffreddata"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per TMW, ha parlato di Milan in chiave mercato. Bucchioni scrive: “Sul mercato il Milan si muove. Origi, 27 anni, in scadenza col Liverpool è un ottimo affare sia economico (con il decreto crescita) che tecnico. Giocatore di personalità, può ricoprire diversi ruoli nel modulo d’attacco rossonero, centrale o esterno, e anche quando parte dalla panchina sa entrare in partita con facilità. Quest’anno ha giocato poco, aveva bisogno di rilanciarsi. S’è raffreddata e sicuramente complicata, invece l’operazione Sanches del Lille. Il Milan non ha chiuso a gennaio e adesso attorno al portoghese ci sono altre società (anche la Juve) e perplessità sull’ingaggio richiesto che si aggira attorno ai sei milioni. Storia non chiusa, in sospeso”.