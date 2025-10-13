Bucchioni sulla rivoluzione arbitrale: "Gli arbitri di vertice potrebbero crescere di circa il 50%"
Enzo Bucchioni, nel corso del suo editoriale su TMW, ha parlato così della nuova rivoluzione arbitrale ormai sempre più vicina, con i direttori di gara che vanno sempre di più verso il professionismo.
Questo potrebbe cambiare le carte in tavola e diverse regole, come spiega Bucchioni: "Con la nuova società e un vero e proprio contratto, il maggior impegno sarà ovviamente remunerato. Gli arbitri di vertice, secondo un calcolo che gira, potrebbero arrivare a crescere di circa il cinquanta per cento a fronte di una retribuzione media (ad ora) di circa centomila euro".
