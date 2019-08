Bucciantini: “Giampaolo mi piace come tecnico, ora deve mettere in atto il suo tipo di calcio”

Marco Bucciantini è intervenuto a ‘Calciomercato l’Originale’ su Sky Sport, dove ha espresso il suo pensiero su Marco Giampaolo: “Giampaolo avrebbe potuto proteggere meglio il difetto del Milan, cambiare piano piano senza dire nulla e invece si è costituito prima che venisse accusato di qualsiasi cosa. A me questo suo modo di fare, le persone così, mi piacciono. Lui è una persona schietta che ha sempre messo l'onestà davanti alla sua carriera, ma oltre alla persona a me piace il tecnico e ora voglio vederlo dare un gioco e velocità alla squadra. Io continuo a dire, a parte i numeri, ha capito cosa manca: a Piatek serve spazio e poi voglio vedere Paquetá e Calhanoglu in un calcio veloce, non sono i numeri il problema. Negli anni scorsi si è sempre detto che un limite del Milan era che Suso giocava solo in quel modo e con la solità giocata, quindi è giusto che Giampaolo abbia provato a rischiare di modificare la posizione di Suso e migliorarlo come giocatore. Giampaolo a Udine forse è incappato in un eccesso di didattica, affidandosi a chi era da più tempo con lui rispetto a chi è arrivato dopo. Adesso però bisogna vedere calcio. Giampaolo lo prendi per le sue idee e lo devi poi aiutare, dandogli tempo e proteggendolo".