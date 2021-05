Bucciantini: "Ibra ora è una presenza, ma deve diventare un'aggiunta. Serve un titolare"

Nel pre-partita di Torino-Milan, Marco Bucciantini ha analizzato a Sky Sport il futuro del Milan con Zlatan Ibrahimovic. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Per me è fondamentale come giocatore. Ora al Milan è una presenza, ma deve diventare ed essere un’aggiunta per questa squadra. Ibra quando c’è va bene, ma serve un titolare. Quest'anno è stato fuori 17 giornate per problemi fisici".