Bucciantini: "Milan, obiettivo record punti in Serie A ed Europa League"

Intervenuto nel corso dell'edizione mattutina di Sky Sport 24, il noto giornalista e scrittore Marco Bucciantini ha paralto dell'attualità in Serie A facendo il punto sul momento e gli obiettivi stagionali del Milan di Stefano Pioli, reduce dall'importante vittoria di ieri sera contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"Il Milan sono due mesi che viaggia a questi ritmi altissimi, ma c'è da dire che dal 2005 ad oggi il Milan ha fatto solo 3 volte i punti che ha oggi in classifica. Secondo me basta il rientro di Bennacer per vedere la palla circolare più in velocità ed in verticale, situazione dalla quale ieri è riuscito a trarne vantaggio Leao. Presto rientrerà Thiaw, poi tocca a Tomori e Kalulu. Nel prossimo mese il Milan può dunque diventare più coerente con l'idea di calcio di Pioli, ed è giusto che questa idea venga conservata. Il Milan ad oggi ha un solo "doppio" obiettivo in stagione: fare più punti possibile in campionato, battendo casomai il record degli 88 punti, e poi puntare tutto sull'Europa League che non ha mai vinto".