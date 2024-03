Bucciantini: "Theo fondamentale, sta creando statistica sulla fascia sinistra del Milan"

Nel corso del consueto appuntamento mattutino con l'edizione di Sky Sport 24, il giornalista e scrittore Marco Bucciatini ha commentato l'appena conclusasi giornata di Serie A, parlando anche di Milan e soprattutto di Theo Hernandez, protagonista di un 2024 fino a qui spaziale. Queste le sue dichiarazioni.

"Il peso di Theo Hernandez nella formazione del Milan è tantissimo. Intanto è un giocatore che durante la partita è sempre agonisticamente al massimo. Poi a volte non è sempre preciso, a volte non è sempre ordinato, a volte bisogna calcolarlo. Lo devono temere gli avversari e calcolare i compagni, bisogna fare qualcosa in campo considerando che Theo alle volte va dove gli pare. Però è un giocatore che trasmette un impatto, un contrasto agli avversari, una voglia, una capacità di tornare di là, sempre, ed il Milan è forte quando torna di là (sulla fascia sinistra ndr). Theo è fondamentale perché sta creando statistica sulla fascia sinistra. Il francese ti sta dando i numeri della fascia sinistra, Pulisic della fascia destra. Questi due giocatori sono secondo me quelli che fra quelli di qualità interpretano la partita con lo spirito migliore".