Bucciantini: "Vediamo i numeri di Leao e Pulisic: gli esterni del Milan stanno facendo molto bene"

Marco Bucciantini, presente negli studi di Sky, ha commentato così la vittoria del Milan sul campo del Verona: "E' stata una bella partita, con tante occasioni. Il Milan poteva anche fare più di tre gol. Theo Hernandez ha fatto una grande partita, magari a volte non è preciso, ma è in un grandissimo momento di forma.

Gli esterni del Milan stanno facendo molto bene, basta vedere i numeri di Leao e Pulisic. Chukwueze ha segnato il suo primo gol in campionato. Il problema del Milan è che per me i rossoneri subiscono troppi danni rispetto a quanto subisce come gioco. Però il Milan è una squadra che sa fare calcio".