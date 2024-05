Milan, Cagliari vittima preferita a San Siro: dal 98/99 18 vittorie e 2 pareggi

Con la vittoria di sabato sera, un netto 5-1, contro il Cagliari il Milan ha dato continuità ad una "tradizione" che va avanti ormai da più di 20 anni. Infatti a partire dalla stagione di Serie A 1998/99 il Milan ha raccolto 18 vittorie e due pareggi nelle gare casalinghe disputate contro il Cagliari per una media punti di 2.80 a partita, la più alta nella competizione per una squadra contro una singola avversaria affrontata almeno 15 volte in casa nel periodo.

Inoltre, a partire dagli anni 2000 il Cagliari è la squadra contro cui il Milan ha vinto più partite in Serie A (29), almeno tre successi in più di quelli ottenuti contro qualsiasi altra formazione nel periodo. Infine, il Milan è la squadra che ha vinto più partite contro il Cagliari in Serie A (47).