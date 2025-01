Budel: "Il Milan ha evidenziato tanti problemi. Non sempre fai punti dopo una prestazione così"

Alessandro Budel ha commentato il successo del Milan ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: "Ci sono tanti problemi e il Milan l'ha dimostrato. Prima del gol di Theo Hernandez la squadra ha fatto davvero poco per poter vincere, poi gli episodi cambiano l'inerzia delle partite. Deve far tesoro da questa partita e i giocatori sanno benissimo che non sempre possono arrivare i punti dopo una prestazione del genere".

Partita indirizzata dagli episodi

"Cambia l'inerzia della partita, poi il gol dell'1-1 è stato rocambolesco. Il Milan ha preso coraggio, è stato molto bravo Musah nell'azione a tenere palla, gestirla per darla a Abraham che si è staccato benissimo. Poi Leao ha attaccato bene la profondità e quando fa così gli avversari fanno fatica".