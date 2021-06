Buffon: "Donnarumma può scrivere la storia del ruolo del portiere"

Gianluigi Buffon, dagli studi di Sky, ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma. Buffon ha detto: “Scelta giusta di Donnarumma andare al PSG? Non mi permetto di entrare nel merito delle scelte di Gigio. So però che è un portiere che può avere l’opportunità di scrivere la storia del ruolo e di vincere la concorrenza di chiunque. Anche se per un anno dovesse giocare a intermittenza, non ci sarebbe nulla da eccepire. Quando sei nelle grandissime squadre è così, soprattutto con un progetto a lunga scadenza. Donnarumma secondo me vive questo Europeo e questo momento con grande entusiasmo. Non credo sia disturbato da quello che succede intorno al suo futuro”.