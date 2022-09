MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha stilato a La Gazzetta dello Sport la top5 dei portieri più forti - secondo lui - in questo momento: "Al primo posto c'è Courtois, poi Donnarumma. Terzo posto per Neuer, quarto Oblak. Quinto poi... Maignan".