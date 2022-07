Buffon: "Favorite? Juve e Inter davanti a tutte. Il Milan appena dietro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex portiere della Nazionale Gianluigi Buffon è stato intervistato da La Stampa in edicola questa mattina. L'attuale estremo difensore del Parma, in Serie B, ha espresso il suo parere sulle squadre favorite per la vittoria del prossimo campionato: "Vedo Juve e Inter davanti a tutte, con i bianconeri leggermente in vantaggio. E il Milan appena dietro. Credo lo fosse anche nell'ultimo campionato, ma è stato bravo a dare tutto se stesso".