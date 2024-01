Buone notizie per San Siro, il prato verrà rizollato per Milan-Bologna

vedi letture

Ci sono delle buone notizie per il Milan. La prossima volta che i rossoneri scenderanno in campo a San Siro, sabato 27 gennaio contro il Bologna, il manto erboso della Scala del Calcio sarà tutto nuovo. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport questa mattina infatti, si è approfittato delle due settimane di libertà dell'impianto (l'Inter è impegnata in Arabia in Supercoppa nel fine settimana) per procedere con la rizollatura del prato.

Così i lavori sono cominciati subito dopo la partita tra Milan e Roma. E gli stessi rossoneri saranno i primi a beneficiare del nuovo campo quando scenderanno in campo contro il Bologna, sabato 27 alle 20.45. Come succede da dieci anni il prato sarà un mix di naturale e artificiale: l'operazione, decisa in comune accordo tra Milan e Inter, costerà 500mila euro.