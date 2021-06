C&F - Milan, l’addio di Calhanoglu registrerà -5 milioni nel prossimo bilancio

Come riportato dalla redazione di C&F, il Milan con l'addio di Hakan Calhanoglu risparmierà sul suo ingaggio, che ammontava a circa 2,5 milioni di euro netti a stagione (circa 4,6 milioni di euro lordi), i quali non peseranno dunque sul bilancio 2021/22.

Va detto però che per i rossoneri si tratta di un’altra importante perdita a zero, dopo quella di Donnarumma, e di un giocatore che non può dunque essere monetizzato. Il valore netto di Calhanoglu a bilancio era ormai pari zero, quindi una cessione avrebbe generato una plusvalenza secca.

