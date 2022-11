C&F - Mondiali, quanto incassano i club dagli infortuni dei giocatori?

MilanNews.it

Si chiama Club Protection Programme la norma che tutela i club dagli infortuni dei giocatori che prenderanno parte al Mondiale in Qatar, al via domenica. Come riportato da Calcio e Finanza i club riceveranno un indennizzo per ogni giorno saltato dal calciatore per infortunio: il programma compensa le squadre di calcio fino a un massimo di 7.5 milioni di euro a calciatore per infortunio. L'indennizzo dovuto si basa sullo stipendio del tesserato, considerando solo l'importo fisso di denaro pagato settimanalmente o a rate mensili.