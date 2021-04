Cagliari-Parma 4-3: lo scontro salvezza termina con la beffa

Termina 4-3 lo scontro salvezza tra Cagliari e Parma, una gara pirotecnica che finisce con la beffa più dolorosa per gli ospiti. I ducali, in vantaggio per 2-0 e poi per 3-1, vengono prima avvicinati con Marin e poi ripresi al 91' da Pereiro. All'ultimo rintocco arriva addirittura il 4-3 casalingo dei sardi con Cerri, un gol che potrebbe aver definitivamente spento le speranze emiliane di permanenza in A.