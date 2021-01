Cagliari, preso Duncan dalla Fiorentina: potrebbe essere già disponibile per il Milan

Il Cagliari, dopo aver preso Radja Nainggolan dall’Inter, ha acquistato anche Alfred Duncan dalla Fiorentina. Per sopperire all’infortunio di Marko Rog, la dirigenza rossoblu ha messo a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco, sia Nainggolan che Duncan. Duncan, che ha svolto le visite mediche con il Cagliari nel pomeriggio, potrebbe scendere in campo già lunedì sera contro il Milan. Esattamente come Soualiho Meité per i rossoneri.