Cairo: “Inter, Milan e Juve hanno sbagliato, hanno provato a farsi una Superleghina”

Intervenuto al termine dell'Assemblea della Lega andata in scena oggi a Milano, il presidente del Torino Urbaino Cairo ha confermato ai microfoni dei media il format della Serie A a 20 squadre schierandosi contro la proposta di Milan, Inter e Juventus di abbassare il numero di partecipanti a 18, accusandole addirittura di aver provato a costuire una "Superleghina". Queste le dichiarazioni del numero uno granata.

"L'Assemblea ha confermato con una maggioranza schiacciante, 16 contro 4, la volontà di mantenere il diritto d'intesa ed il format a 20 squadra. Anche perché se tu guardi i campionati più importanti d'Europa sono a 20 squadre. E' proprio quello che funziona, poi secondo me quell'incontro in FIGC delle tre squadre (Inter, Milan e Juventus ndr) non è stato benvisto, perché secondo me è giusto che la Lega abbia una compattezza, un'autonomia, un diritto di veto".

Preoccupa la spaccatura con Inter, Milan e Juventus?

"Non c'è nessuna spaccatura. Diciamo che loro hanno avuto un atteggiamento sbagliato. Essendo in un'associazione è giusto che ci sia un rispetto recirproco che in questo caso è mancato".

Qual è stato il clima in assemblea?

"Il clima è stato cordiale, civile, senza toni alti. Direi bene. SI è discusso in maniera positiva. E' sembrata una Superleghina quelle che hanno provato a fare".