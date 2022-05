Calabria su Maldini: "Già vederlo a bordocampo ti dà qualcosa in più"

MilanNews.it

Intervistato dal Corriere della Sera, Davide Calabria ha parlato così dell'importanza di avere in società una leggenda rossonera come Paolo Maldini: "Paolo non vuole intromettersi negli affari di campo e credo faccia benissimo, il suo ruolo è diverso. Ma già vederlo a bordocampo ti dà qualcosa in più. Non ti puoi tirarti indietro e togliere la gamba".