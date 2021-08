Calabria sul campionato: "Sarà bello ed equilibrato. Io sto prendendo il ritmo gara"

Davide Calabria, terzino rossonero, si è così espresso a SkySport in vista della nuova stagione: "Son contento, sto prendendo il ritmo gara. Manca ancora più di una settimana alla prima partita, ma siamo in buona forma fisica. Serie A? Vogliamo cominciare come abbiamo finito l'anno scorso. Sarà un campionato bello, equilibrato e non vediamo l'ora di cominciare".