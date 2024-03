Calabria sulla nazionale: "Mister Mancini ha fatto le sue scelte: non è mai scattato l'amore reciproco"

vedi letture

L'ultima pausa per le nazionali è andata ufficialmente in archivio. Ora il focus può tornare sul calcio dei club con il Milan che nei prossimi due mesi si giocherà tantissimo del proprio futuro. In particolare i rossoneri saranno impegnati in campionato per mantenere il secondo posto, davanti alla Juventus, e soprattutto in Europa League dove si giocheranno presto i quarti di finale contro la Roma. Di questo ma anche di tanto altro ha parlato Davide Calabria nell'intervista concessa a Radio Serie A, registrata durante la sosta e andata in onda sui canali ufficiali dell'emittente questa mattina. Le parole del capitano rossonero sul suo rapporto con l'Italia.

Sul rapporto con la nazionale, solo 7 presenze: "Una domanda interessante. Penso che qualche volta sono arrivati infortuni a ridosso della nazionale, credo che il mister Mancini abbia fatto le sue scelte, non era compito mio giudicarle, e poi lo hanno portato alla vittoria dell'Europeo. Non è mai scattato l'amore reciproco per far sì che si creasse una situazione di convocazione continua. Io faccio del mio meglio qua e sono contento qua. Se arriva la nazionale, sarò contento"