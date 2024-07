Calamai: "Morata può essere il bomber da venti reti di cui Fonseca ha assoluto bisogno?"

Luca Calamai, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sulle punte delle big: "Chi, immagino, abbia qualche pensiero è Antonio Conte. Osimhen è da settimane nella lista dei partenti ma per il momento l’offerta giusta non è arrivata. E non ci sono segnali di un’accelerazione rapida da parte, a esempio del Psg. Parallelamente Lukaku si sta allenando da solo aspettando la chiamata finale di De Laurentiis. Ma il telefono è sempre silenzioso. Il problema è che Osi e Lukaku sono due bomber con caratteristiche diametralmente opposte. Osimhen è un micidiale contropiedista. Si nuove con un solo obiettivi: fare gol. Lukaku si propone come appoggio, come prezioso punto di riferimemto per la squadra. Lavora oltre che per se stesso anche per mandare in porta i compagni di reparto. Capite perchè Conte è infastidito per questo ritardo sul fronte centravanti?

Sorride invece Simone Inzaghi che ripartirà con un Lautaro che sogna addirittura di entrare in lizza per il Pallone d’Oro. E’ rimasto Thuram, un’arma letale della passata stagione ed è arrivato Taremi. Uno che per il momento la butta sempre dentro. La piacevole sorpresa di questo campionato estivo. L’Inter ha un altro titolare nel reparto attaccanti. Un titolare vero.

Sull’altro fronte milanese occhi puntati su Morata. Il valore dell’attaccante spagnolo, è oggettivo. Ma la domanda è: Morata può essere il bomber da venti reti di cui il nuovo tecnico Fonseca ha assoluto bisogno? Ibra è ottimista. E se lo dice lui. Ma qualche dubbio sinceramente resta, Zirkzee sarebbe stato una sfida molto più intrigante".