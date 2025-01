Calamai sul Milan: "Più che un problema di allenatore c’è un problema di rosa che è costruita male"

Nel suo editoriale sul sito di Tuttomercatoweb, Luca Calamai ha commentato così il momento del Milan: "Sembra invece non esserci medicina per il Milan. La verità è che più che un problema di allenatore c’è un problema di rosa. Costruita male. Mi ha stupito la frase di Conceicao che ha parlato di frigo vuoto e di mancanza di fame da parte dei suoi allievi. Ha parlato come se fosse un tifoso. Ma lui è l’allenatore. E’ lui che il frigo deve riempirlo ogni giorno. Prenda esempio da Antonio Conte. Credo che neppure Conceicao può essere l’allenatore giusto per rilanciare la prossima stagione il glorioso Milan".

