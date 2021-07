Calcio femminile, una gara a settimana sarà in chiaro su La7

Il calcio femminile sbarca su La7. Per le prossime due stagioni le gare di Serie A femminile, Coppa Italia e Supercoppa Italiana saranno trasmesse su La7, La7d e La7.it. Il campionato femminile inizierà il prossimo 28 agosto e per ogni giornata disputata sarà trasmessa una gara in chiaro per un totale di 28 incontri stagionali. Nel pacchetto sono incluse anche le semifinale e la finale di Coppa Italia e di Supercoppa italiana.