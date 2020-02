Calcio: Junior Tim Cup incontra Inter e Milan

(ANSA) - ROMA, FEB 6 - Domenica 9 febbraio lo stadio Giuseppe Meazza di Milano aprirà le porte alla Junior TIM Cup nel pre-partita del derby Inter-Milan: le squadre dell'Oratorio San Pio V di Milano e dell'Oratorio Kolbe di Milano saluteranno i calciatori all'ingresso in campo per il riscaldamento e consegneranno ai capitani di Milan e Inter il gagliardetto della Junior TIM Cup. E oggi il torneo riservato agli under 14, promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, e che coinvolge gli oratori delle 16 città le cui squadre militano nella Serie A, ha oggi fatto tappa a Milano: ospiti d'eccezione Lucas Biglia e Cristiano Biraghi, i giocatori di Milan e Inter che si sfideranno domenica sera nel derby della Madonnina. "È sempre un piacere incontrare così tanti bambini - le parole dell'argentino del Milan - sentiamo il loro sostegno tutte le domeniche. Ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni, andavo al campetto con mio fratello maggiore. Grazie a lui ho iniziato a dare i primi calci ad un pallone, non mollando mai sono arrivato anche a giocare una finale dei Mondiali con l'Argentina. Quello che conta più di tutto però è essere campioni fuori dal campo, nella vita di tutti i giorni". "Sono orgoglioso di incontrare i bambini della Junior TIM Cup - gli ha fatto eco Biraghi - Il calcio, così come tutti gli sport, unisce e insegna a stare insieme. Per raggiungere alti livelli bisogna essere delle brave persone fuori dal campo e credere nei propri sogni, come me che adesso indosso la maglia dell'Inter, la squadra nella quale sono cresciuto". (ANSA).