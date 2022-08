Calciomercato, in tre anni in Serie A dimezzati gli investimenti per l'acquisto di calciatori

MilanNews.it

Secondo quanto riferito da La Repubblica, il volume degli acquisti da parte dei club italiani si è circa dimezzato rispetto al mercato estivo del 2019, l'ultimo prima della pandemia. In quell'occasione, i soldi investiti per l'acquisto di calciatori toccò quota 1,4 miliardi di euro mentre quest'estate sono stati raggiunti più o meno i 700 milioni di euro. La crisi legata al Covid-19 ha portato i club ad utilizzare formule creative, operazioni a costo zero e tanti prestiti. Diminuiscono gli investimenti ma al contempo aumentano anche i costi, ed è per questo che è tornato di moda la cessione dei propri gioielli all'estero con particolare predilezione per la Premier League dove la pandemia non ha toccato il calciomercato visto che, a fine sessione, per la prima volta nella storia le società inglesi spenderanno più di 2 miliardi di euro per sistemare le proprie rose.