Calendario 2019/20, criteri di compilazione: non più di due coppie di incontri consecutivi in casa/trasferta per girone

Come riferito dalla Lega Serie A con un comunicato, nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta, per il calendario del campionato 2019/2020, non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone. Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta.