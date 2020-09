Calhanoglu: “L’obiettivo del Milan è la Champions League”

(ANSA) - MILANO, 22 SET - "Il nostro obiettivo è chiaramente quello di raggiungere la Champions League. Stefano Pioli ci ha dato tanto dal punto di vista tattico. Non ho nulla contro Giampaolo ma i suoi sistemi non ci erano arrivati, con Pioli invece funziona tutto molto meglio. Per me era importante poter finalmente giocare nella mia posizione preferita in modo permanente e Pioli lo ha reso possibile": Hakan Calhanoglu spiega così, in un'intervista a Dazn, l'evoluzione del Milan di Pioli che sta continuando a imporsi in campo anche nella nuova stagione. E finalmente nel ruolo di trequartista, nel tridente dietro Ibrahimovic, il giocatore turco può dare il meglio di sé. Merito di Pioli che viene seguito pienamente dalla squadra. "Con tutto il rispetto per Ralf Rangnick - dice Calhanoglu - perché lo conosco dalla Bundesliga e molti mi hanno chiesto di lui, credo che Pioli abbia dato il 100% ogni giorno e noi lo abbiamo ripagato in campo". Con Ibrahimovic in squadra, anche ieri decisivo con una doppietta ai danni del Bologna, il Milan può davvero centrare la Champions: "Il suo ritorno, con la sua mentalità e le sue qualità in campo, porta ancora avanti la squadra nella crescita. Zlatan ha così tante idee che vuole realizzare con noi in campo. Tutta la sua esperienza ci aiuta ulteriormente e, soprattutto, la sua incondizionata voglia di vincere. Parte tutto dall'allenamento. Mi trasmette le sue esperienze. In campo so come si muove e lui conosce le mie giocate" (ANSA).