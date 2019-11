Hakan Calhanoglu, squalificato per una giornata, salterà Milan-Napoli. Il centrocampista non giocava una partita in campionato da oltre un anno, ovvero il 4 novembre 2018, quando non fu convocato per Udinese-Milan per un infortunio alla caviglia. Da quella data l'ex Bayer Leverkusen è sceso in campo in tutte le partite, anche in Europa League, in Coppa Italia e in Supercoppa.