Calhanoglu, recupero lampo: il turco non è nuovo a rientri a tempi di record

Cinque giorni. Ecco quanto ha impiegato Hakan Calhanoglu a recuperare dalla distorsione alla caviglia: un rientro lampo per il calciatore turco, non nuovo a ritorni fugaci a seguito di guai fisici. Lo scorso gennaio l'ex Bayern Leverkusen si fermò per un problema muscolare al polpaggio: nove giorni di stop, poi subito in campo. Discorso simile a febbraio, quando il 10 rimase fuori solo 5 giorni per un problema al muscolo grande psoas destro. Anche nel novembre 2018 Calhanoglu rientrò in appena 5 giorni dopo una distorsione alla caviglia, mentre nella stagione precedente ci vollero 5, 11 e 8 giorni per recuperare da un'infiammazione al ginocchio e da due problemi muscolari.