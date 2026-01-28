Camarda operato a Milano: intervento in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo

di Antonello Gioia

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’intervento è stato eseguito dal Prof. Castagna coaudiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano.