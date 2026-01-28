Camarda si opera: nessuna interruzione del prestito, resta al Lecce

Camarda si opera: nessuna interruzione del prestito, resta al Lecce
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 13:30News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - LECCE, 28 GEN - L'attaccante del Lecce Francesco Camarda si sottoporrà oggi a intervento chirurgico alla spalla destra. A comunicarlo il club giallorosso con una breve nota diffusa sui propri canali ufficiali. Dopo un periodo di terapia conservativa, e a seguito di ulteriore consulto medico, si è deciso che il calciatore, di proprietà del Milan, dovrà sottoporsi a un intervento. Dopo l'operazione il giocatore inizierà l'iter riabilitativo per poter partecipare alla fase conclusiva del campionato. Nessuna interruzione di prestito e l'attaccante, al rientro, continuerà ad indossare la casacca giallorossa sino al termine della stagione calcistica. (ANSA).