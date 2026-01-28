Camarda si opera: nessuna interruzione del prestito, resta al Lecce
(ANSA) - LECCE, 28 GEN - L'attaccante del Lecce Francesco Camarda si sottoporrà oggi a intervento chirurgico alla spalla destra. A comunicarlo il club giallorosso con una breve nota diffusa sui propri canali ufficiali. Dopo un periodo di terapia conservativa, e a seguito di ulteriore consulto medico, si è deciso che il calciatore, di proprietà del Milan, dovrà sottoporsi a un intervento. Dopo l'operazione il giocatore inizierà l'iter riabilitativo per poter partecipare alla fase conclusiva del campionato. Nessuna interruzione di prestito e l'attaccante, al rientro, continuerà ad indossare la casacca giallorossa sino al termine della stagione calcistica. (ANSA).
Sto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!di Carlo Pellegatti
