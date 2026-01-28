Miralem Pjanic ha annunciato l'addio al calcio giocato

Con un video postato sui propri social, l'ex bianconero Miralem Pjanic ha annunciato l'addio al calcio. Queste tutte le squadre nelle quali ha giocato il bosniaco: Metz, Lione, Roma, Juventus, Barcellona, Besiktas, Sharjah e CSKA Mosca. 499 presenze tra i professionisti e 115 con la propria nazionale. Queste le sue parole d'addio:

Ho passato la mia vita a suonare la mia melodia. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte.

Il mio sogno è sempre stato farvi sentire la bellezza di questo gioco. Oggi con il cuore pieno di gratitudine posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita. È stato un onore condividerlo con tutti voi. Un grazie speciale va alla mia famiglia, che è stata il mio primo sostegno e la mia forza silenziosa. Agli allenatori, ai miei compagni di squadra, con cui ho condiviso sogni, sacrifici e vittorie. Allo staff tecnico, ai dottori e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Ai tifosi, l'anima di questo gioco. Grazie a tutti per aver fatto parte di questa musica.