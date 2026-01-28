Svista clamorosa in Serie A: messo il nome di Paolo al posto di Daniel nel trasferimento alla Lazio

vedi letture

È ufficiale il primo colpo in entrata della Lazio per questo mercato invernale: come riporta il comunicato della squadra biancoceleste "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio". Il trequartista ex Atalanta si è presentato in mattinata a Villa Mafalda, la clinica di riferimento del club biancoceleste, per sostenere le visite mediche di rito. Una volta terminate, poi, il trasferimento a Formello per firmare il contratto e iniziare a prendere confidenza con la nuova realtà mettendosi subito a disposizione di Maurizio Sarri e puntando a essere in campo già contro il Genoa nel match di venerdì sera all'Olimpico.

Fin qui tutto normale, nulla di strano. Strano invece è quello che è successo sul sito della Lega Serie A: nel riportare il trasferimento dall'Atalanta alla Lazio, a titolo temporaneo, compare il nome di Paolo e non invece quello corretto, del figlio Daniel.