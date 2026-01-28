Inter, lieve risentimento muscolare per Nicolò Barella
(ANSA) - MILANO, 28 GEN - "Lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra". È questo l'esito degli esami clinico-strumentali a cui si è sottoposto oggi il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, che si era fermato nell'allenamento di ieri. Barella, che non è stato convocato per la gara di stasera contro il Borussia Dortmund in Champions League, va verso il forfait anche per la gara del prossimo weekend in campionato con la Cremonese: il club nerazzurro, nel comunicato sulle sue condizioni, ha spiegato che sarà valutato "giorno dopo giorno". (ANSA).
