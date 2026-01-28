Gimenez è ottimista: "Voglio solo stare bene con la caviglia. Per il Mondiale sarò pronto"

Santiago Gimenez, attualmente ai box dopo l'operazione alla caviglia di metà dicembre, è stato intervistato da ESPN e ha dichiarato:

È arrivato il punto in cui hai dovuto prendere una decisione sull’operazione per essere pronto per il Mondiale?

"Sì, assolutamente. Lo scorso maggio non riuscivo a credere di avere questa opportunità con il Milan, con il Mondiale, con la mia nazionale, con la mia gente. Ma poi il dolore ha iniziato a farsi sentire ed è arrivato il momento di decidere: operarsi o no. È una stagione importante con il Milan e poi c’è il Mondiale, quindi è stata una decisione difficile. Ma alla fine, ora che è passato un mese dall’operazione, posso dire che è stata la decisione migliore. Adesso sono davvero felice di essermi operato e non vedo l’ora di tornare più forte".

Con la caviglia in recupero e un Mondiale all’orizzonte, com’è il 2026 perfetto per Santi Giménez?

"Voglio solo stare bene con la caviglia. Penso che questo sia l’obiettivo principale. Voglio essere al 100%. E se sto bene con la caviglia, credo che tutto il resto arriverà automaticamente. Dopo, continuare verso il Mondiale. Per il Mondiale sarò pronto".