Diego Coppola al Paris FC. Era stato proposto anche al Milan

Diego Coppola al Paris FC. Era stato proposto anche al MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:19News
di Manuel Del Vecchio

Diego Coppola, difensore italiano ormai ex Brighton, sarà presto un nuovo giocatore del Paris FC. Riporta Fabrizio Romano su X che il club inglese ha autorizzato il calciatore a viaggiare verso la Francia dove nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di formalizzare la cessione in prestito.

Il difensore classe 2003, ex Verona, durante questa sessione di mercato era stato proposto a diverse squadre, tra cui anche il Milan. I rossoneri hanno scelto di non affondare.